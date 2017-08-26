Ким Клейстерс: "Шарапова настроена показать свой максимум на US Open"

Трехкратная победительница US Open бельгийка Ким Клейстерс считает, что отстутствие на турнире американки Серены Уильямс поможет другим теннисисткам действовать более раскрепощенно. Она отметила, что с интересом ждет возвращения на турнир "Большого шлема" россиянки Марии Шараповой.

- Серены все еще нет, так что это будет похоже на Уимблдон, где остальные теннисистки поверили в то, что у них есть шанс, - цитирует официальный сайт WTA Клейстерс. - Кроме того, вернется Мария Шарапова, будет интересно посмотреть на нее. Она очень мотивированна и настроена показать максимум.

Напомним, в первом раунде US Open Мария Шарапова встретится со второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Встреча состоится 28 августа.

Шарапова сразу сыграет по-крупному