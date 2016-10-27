15:48 | ТЕННИС — WTA

Кербер вывела Цибулкову на Кузнецову

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Первая ракетка мира Ангелик Кербер в заключительном матче группового этапа итогового турнира переиграла в двух сетах Мэдисон Кис – 6:3, 6:3. Таким образом, немка гарантировала себе выход из группы с первого места и взяла с собой в квартет сильнейших Доминику Цибулкову. Словачка сыграет в полуфинале со Светланой Кузнецовой, а соперница Кербер определится в пятничном матче между прошлогодней победительницей турнира Агнешкой Радванской и Каролиной Плишковой.

Сингапур

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

3-й тур

Кербер (Германия, 1) – Кис (США, 6) – 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2016/

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