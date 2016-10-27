Кербер вывела Цибулкову на Кузнецову

Первая ракетка мира Ангелик Кербер в заключительном матче группового этапа итогового турнира переиграла в двух сетах Мэдисон Кис – 6:3, 6:3. Таким образом, немка гарантировала себе выход из группы с первого места и взяла с собой в квартет сильнейших Доминику Цибулкову. Словачка сыграет в полуфинале со Светланой Кузнецовой, а соперница Кербер определится в пятничном матче между прошлогодней победительницей турнира Агнешкой Радванской и Каролиной Плишковой.
Сингапур
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
3-й тур
Кербер (Германия, 1) – Кис (США, 6) – 6:3, 6:3