Кербер вышла во второй круг турнира в Риме, Свитолина - в третий

Действующая победительница турнира в Риме Элина Свитолина в матче второго круга разгромила Петру Мартич, отдав ей всего три гейма – 6:1, 6:2. Ангелик Кербер, вернувшаяся на корт после травмы, в матче первого раунда переиграла Зарину Дияс – 6:2, 7:6 (8:6), а Кристина Младенович не смогла доиграть встречу с Анастасией Севастовой – отказалась от продолжения борьбы при счете 3:6, 0:3.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелик Кербер (Германия, 11) – Зарина Дияс (Казахстан, LL) – 6:2, 7:6 (8:6)

Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 3:0 отказ

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Пэн Шуай (Китай) – 4:6, 6:4, 6:1

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 4) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:1, 6:2