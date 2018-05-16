21:33 | Теннис — WTA

Кербер, Возняцки и Севастова вышли в третий круг турнира в Риме


Немка Ангелик Кербер во втором круге турнира в Риме обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу со счетом 3:6, 7:5, 7:5. Также в следующий раунд прошла датчанка Каролин Возняцки.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Возняцки (Дания, 2) – Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, Q) – 6:1, 6:4

Ангелик Кербер (Германия, 11) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 3:6, 7:5, 7:5

Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Александра Крунич (Сербия, LL) – 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2018/

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