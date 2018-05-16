Кербер, Возняцки и Севастова вышли в третий круг турнира в Риме

Немка Ангелик Кербер во втором круге турнира в Риме обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу со счетом 3:6, 7:5, 7:5. Также в следующий раунд прошла датчанка Каролин Возняцки.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Возняцки (Дания, 2) – Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, Q) – 6:1, 6:4
Ангелик Кербер (Германия, 11) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 3:6, 7:5, 7:5
Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Александра Крунич (Сербия, LL) – 6:4, 6:4
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