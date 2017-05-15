Кербер возглавила рейтинг WTA, Шарапова поднялась на 47 строчек

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер возглавила рейтинг WTA, сообщает пресс-служба организации. Она обошла Серену Уильямс, которая приостановила свою карьеру из-за беременности. В первой десятке самый значительный подъем совершила Симона Халеп, выигравшая турнир в Мадриде. Румынка поднялась с восьмой на четвертую строчку.

Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, которая поднялась с девятого на восьмое место. Кроме того, в первой сотне рейтинга: Елена Веснина (15-е место), Анастасия Павлюченкова (17), Дарья Касаткина (26), Екатерина Макарова (43), Наталья Вихлянцева (74), Евгения Родина (79) и Екатерина Александрова (87).

Мария Шарапова занимает 211-е место. Спортсменка за прошлую неделю отыграла 47 позиций, поднявшись с 258-й строчки. Шарапова в конце апреля вернулась к соревнованиям после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Россиянка дошла до полуфинала турнира в Штутгарте и до второго круга турнира в Мадриде.

Рейтинг WTA от 15 мая:

1 (2). Ангелик Кербер (Германия) - 7035 очков

2 (1). Серена Уильямс (США) - 6110

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6010

4 (8). Симона Халеп (Румыния) - 5205

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4480

6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 4330

7 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4287

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4260

9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) - 4195

10 (11). Каролин Возняцки (Дания) - 3915...

15 (14). Елена Веснина (Россия) - 2875...

17 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2590...

26 (27). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...

43 (43). Екатерина Макарова (Россия) - 1190...

74 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) - 804...

79 (76). Евгения Родина (Россия) - 783...

87 (88). Екатерина Александрова (Россия) - 687...

211 (258). Мария Шарапова (Россия) - 250.