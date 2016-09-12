Победительница US Open-2016 Ангелик Кербер возглавила рейтинг WTA. Немецкая теннисистка обошла американку Серену Уильямс, которая лидировала на протяжении 186 недель. Напомним, 34-летняя спортсменка из США уступила в полуфинале US Open чешке Каролине Плишковой и потеряла первое место в мировом рейтинге.

Лучший из россиянок остается Светлана Кузнецова, по-прежнему занимающая десятую строчку. На одну позицию поднялись Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина. Екатерина Макарова опустилась с 29-го места 42-е.

Положение на 12 сентября

1 (2*). Кербер (Германия) – 8730

2 (1). С. Уильямс (США) – 7050

3 (3). Мугуруса (Испания) – 5830

4 (4). Радванска (Польша) – 5815

5 (5). Халеп (Румыния) – 4801

6 (11). Плишкова (Чехия) – 4425

7 (6). В. Уильямс (США) – 3815

8 (12). Суарес Наварро (Испания) – 3330

9 (9). Кис (США) – 3286

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3250...

17 (18). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2255...

19 (20). ВЕСНИНА (Россия) – 2114...

25 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1653...

42 (29). МАКАРОВА (Россия) – 1352...

91 (88). ГАСПАРЯН (Россия) – 723...

93 (95). ШАРАПОВА (Россия) – 691...

96 (98). РОДИНА (Россия) – 674

* – положение в предыдущем рейтинге