Победительница US Open-2016 Ангелик Кербер возглавила рейтинг WTA. Немецкая теннисистка обошла американку Серену Уильямс, которая лидировала на протяжении 186 недель. Напомним, 34-летняя спортсменка из США уступила в полуфинале US Open чешке Каролине Плишковой и потеряла первое место в мировом рейтинге.
Лучший из россиянок остается Светлана Кузнецова, по-прежнему занимающая десятую строчку. На одну позицию поднялись Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина. Екатерина Макарова опустилась с 29-го места 42-е.
Положение на 12 сентября
1 (2*). Кербер (Германия) – 8730
2 (1). С. Уильямс (США) – 7050
3 (3). Мугуруса (Испания) – 5830
4 (4). Радванска (Польша) – 5815
5 (5). Халеп (Румыния) – 4801
6 (11). Плишкова (Чехия) – 4425
7 (6). В. Уильямс (США) – 3815
8 (12). Суарес Наварро (Испания) – 3330
9 (9). Кис (США) – 3286
10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3250...
17 (18). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2255...
19 (20). ВЕСНИНА (Россия) – 2114...
25 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1653...
42 (29). МАКАРОВА (Россия) – 1352...
91 (88). ГАСПАРЯН (Россия) – 723...
93 (95). ШАРАПОВА (Россия) – 691...
96 (98). РОДИНА (Россия) – 674
* – положение в предыдущем рейтинге