Кербер возглавила чемпионскую гонку WTA, Кузнецова покинула топ-10

Немка Ангелик Кербер возглавила обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Победительница US Open и финалистка Олимпиады-2016 также вышла на первое место в рейтинге WTA, обойдя Серену Уильямс.

Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова - покинула топ-10 и опустилась на 11-ю строчку.

Чемпионская гонка WТА

Положение на 12 сентября

1 (2*). Кербер (Германия) – 7851

2 (1). С. Уильямс (США) – 7050

3 (3). Халеп (Румыния) – 4259

4 (9). Плишкова (Чехия) – 3877

5 (4). Радванска (Польша) – 3701

6 (5). Мугуруса (Испания) – 3458

7 (6). Цибулкова (Словакия) – 2965

8 (7). Суарес-Наварро (Испания) – 2948

9 (8). Кис (США) – 2946

10 (11). Конта (США) - 2675

11 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2532...

15 (14). ВЕСНИНА (Россия) – 2085...

23 (28). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1453...

29 (26). МАКАРОВА (Россия) – 1353...

30 (27). КАСАТКИНА (Россия) – 1345...

92 (93). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 587...

97 (91). ГАСПАРЯН (Россия) – 534...

100 (103). РОДИНА (Россия) - 513

* - положение в предыдущем рейтинге