Кербер возглавила чемпионскую гонку WTA, Кузнецова покинула топ-10

Немка Ангелик Кербер возглавила обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Победительница US Open и финалистка Олимпиады-2016 также вышла на первое место в рейтинге WTA, обойдя Серену Уильямс.
Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова - покинула топ-10 и опустилась на 11-ю строчку.
Чемпионская гонка WТА
Положение на 12 сентября
1 (2*). Кербер (Германия) – 7851
2 (1). С. Уильямс (США) – 7050
3 (3). Халеп (Румыния) – 4259
4 (9). Плишкова (Чехия) – 3877
5 (4). Радванска (Польша) – 3701
6 (5). Мугуруса (Испания) – 3458
7 (6). Цибулкова (Словакия) – 2965
8 (7). Суарес-Наварро (Испания) – 2948
9 (8). Кис (США) – 2946
10 (11). Конта (США) - 2675
11 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2532...
15 (14). ВЕСНИНА (Россия) – 2085...
23 (28). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1453...
29 (26). МАКАРОВА (Россия) – 1353...
30 (27). КАСАТКИНА (Россия) – 1345...
92 (93). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 587...
97 (91). ГАСПАРЯН (Россия) – 534...
100 (103). РОДИНА (Россия) - 513
* - положение в предыдущем рейтинге