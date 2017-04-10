Кербер уступит Серене Уильямс первое место в рейтинге WTA

Американка Серена Уильямс в рейтинге WTA от 24 апреля вернется на первое место. Нынешний лидер немка Ангелик Кербер потеряет первое место, так как пропустит турнир Штутгарте, который выиграла в прошлом году. Она потеряет все рейтинговые очки, полученные за титул.
Напомним, Кербер в финале турнира в Монтеррее проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой со счетом 4:6, 6:2, 1:6. Если бы она выиграла, то сохранила лидерство в рейтинге.
Don
чмока это твоя Кербер по сравнению с великой Шараповой нервно курит в сторонке, и не только Кербер))) Да и вообще кто такая Кербер, не то что по сравнению с Шараповой. а даже по сравнению с Кузнецовой))) А твой брат и рядом не стоял с великой Штеффи Граф) Да чмока и нехорошо болеть за допингеров)))
12:43
shpasic
Кербер сливает то Касаткиной, то Павлюченковой раз за разом)) вот уж выдающаяся, бггг))
11:42
Долго наблюдал за идиотами на эт
Днище года - титул достойный кербер, сливает всё и всем уже полгода, намбер ван)))) Нандролоновая сиреночка в периоды стойкой ремиссии, после курса препаратов, будет всех рвать до 50 лет, фарма в 21 веке не просто рулит, она решает на 146%, только тупорый смоко-чмошник верит в её природный талант, бестолочь необразованная))))))))
11:13
Айртон)
Почему малоизвестная?)) В прошлом году 3 финала мэйджора, из них 2 победы, плюс финалы на Итоговом и Олимпиаде.)) Выдающийся сезон!)) Шара нервно курит в сторонке!))
09:32
tigana.1982
Мало кому известная Кербер занимает первое место в рейтинге!?
09:15
Айртон)
Ахаха, даже не выходя на корт 3 месяца.)) А по возрасту по моему очередной рекорд Великой Си.)) Свои же рекорды переписывает!)) Впрочем, главный рекорд уже переписан.))
08:54