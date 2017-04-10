08:31 | ТЕННИС — WTA

Кербер уступит Серене Уильямс первое место в рейтинге WTA

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Американка Серена Уильямс в рейтинге WTA от 24 апреля вернется на первое место. Нынешний лидер немка Ангелик Кербер потеряет первое место, так как пропустит турнир Штутгарте, который выиграла в прошлом году. Она потеряет все рейтинговые очки, полученные за титул.

Напомним, Кербер в финале турнира в Монтеррее проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой со счетом 4:6, 6:2, 1:6. Если бы она выиграла, то сохранила лидерство в рейтинге.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Don

чмока это твоя Кербер по сравнению с великой Шараповой нервно курит в сторонке, и не только Кербер))) Да и вообще кто такая Кербер, не то что по сравнению с Шараповой. а даже по сравнению с Кузнецовой))) А твой брат и рядом не стоял с великой Штеффи Граф) Да чмока и нехорошо болеть за допингеров)))

12:43

shpasic

Кербер сливает то Касаткиной, то Павлюченковой раз за разом)) вот уж выдающаяся, бггг))

11:42

Долго наблюдал за идиотами на эт

Днище года - титул достойный кербер, сливает всё и всем уже полгода, намбер ван)))) Нандролоновая сиреночка в периоды стойкой ремиссии, после курса препаратов, будет всех рвать до 50 лет, фарма в 21 веке не просто рулит, она решает на 146%, только тупорый смоко-чмошник верит в её природный талант, бестолочь необразованная))))))))

11:13

Айртон)

Почему малоизвестная?)) В прошлом году 3 финала мэйджора, из них 2 победы, плюс финалы на Итоговом и Олимпиаде.)) Выдающийся сезон!)) Шара нервно курит в сторонке!))

09:32

tigana.1982

Мало кому известная Кербер занимает первое место в рейтинге!?

09:15

Айртон)

Ахаха, даже не выходя на корт 3 месяца.)) А по возрасту по моему очередной рекорд Великой Си.)) Свои же рекорды переписывает!)) Впрочем, главный рекорд уже переписан.))

08:54

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