Кербер уступит Серене Уильямс первое место в рейтинге WTA

Американка Серена Уильямс в рейтинге WTA от 24 апреля вернется на первое место. Нынешний лидер немка Ангелик Кербер потеряет первое место, так как пропустит турнир Штутгарте, который выиграла в прошлом году. Она потеряет все рейтинговые очки, полученные за титул.

Напомним, Кербер в финале турнира в Монтеррее проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой со счетом 4:6, 6:2, 1:6. Если бы она выиграла, то сохранила лидерство в рейтинге.