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17:04 | Теннис — WTA

Кербер уступила Корне в первом круге турнира в Пекине

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Немка Ангелик Кербер в первом круге турнира в Пекине уступила француженке Ализе Корне – 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.

В следующей стадии турнира представительница Франции встретится с победтельницей пары Каролин ГарсияЭлисе Мертенс.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Корне (Франция) – Кербер (Германия, 10) – 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2017

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

хахахаха, сладкая бараночка.)) вынос тела состоялся, бгг))

17:10