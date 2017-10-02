Кербер уступила Корне в первом круге турнира в Пекине

Немка Ангелик Кербер в первом круге турнира в Пекине уступила француженке Ализе Корне – 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.

В следующей стадии турнира представительница Франции встретится с победтельницей пары Каролин Гарсия – Элисе Мертенс.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Корне (Франция) – Кербер (Германия, 10) – 6:4, 6:4