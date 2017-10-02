Кербер уступила Корне в первом круге турнира в Пекине

Немка Ангелик Кербер в первом круге турнира в Пекине уступила француженке Ализе Корне – 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.
В следующей стадии турнира представительница Франции встретится с победтельницей пары Каролин Гарсия – Элисе Мертенс.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Корне (Франция) – Кербер (Германия, 10) – 6:4, 6:4
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shpasic
хахахаха, сладкая бараночка.)) вынос тела состоялся, бгг))
17:10