09:15 | Теннис — WTA

Кербер стала соперницей Касаткиной по четвертьфиналу турнира в Индиан-Уэллсе

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Немка Ангелик Кербер в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе обыграла француженку Каролин Гарсия со счетом 6:1, 6:1. В четвертьфинале Кербер сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ангелик Кербер (Германия, 10) – Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/11/3/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Bache Gabrielsen

Бабасян, нам по барабану в какой форме твоя любимая "Энджи". До нее как-то дела мало, да и вообще, ей скоро карьеру заканчивать. А вот наша Даша проводит классный турнир в свои 20 лет - независимо от того, выиграет ли она у 30-летней Кербер, или нет. И это по-настоящему радует всех российских любителей тенниса.

12:07

sarkis1957

Бабасян Арсен Ноунеймович____________ В такой, что недавно твою любимую гориллобразную "Кисуню" вынесла вчистую...

09:57

Бабасян Арсен Ноунеймович

Можно у Катеньки и Леночки поинтересоваться, в какой сейчас Энджи форме...)) Если поможет, конечно.))

09:20

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