Кербер стала соперницей Касаткиной по четвертьфиналу турнира в Индиан-Уэллсе

Немка Ангелик Кербер в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе обыграла француженку Каролин Гарсия со счетом 6:1, 6:1. В четвертьфинале Кербер сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ангелик Кербер (Германия, 10) – Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:1, 6:1