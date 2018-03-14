Кербер стала соперницей Касаткиной по четвертьфиналу турнира в Индиан-Уэллсе

Немка Ангелик Кербер в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе обыграла француженку Каролин Гарсия со счетом 6:1, 6:1. В четвертьфинале Кербер сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ангелик Кербер (Германия, 10) – Каролин Гарсия (Франция, 7) – 6:1, 6:1
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Bache Gabrielsen
Бабасян, нам по барабану в какой форме твоя любимая "Энджи". До нее как-то дела мало, да и вообще, ей скоро карьеру заканчивать. А вот наша Даша проводит классный турнир в свои 20 лет - независимо от того, выиграет ли она у 30-летней Кербер, или нет. И это по-настоящему радует всех российских любителей тенниса.
12:07
sarkis1957
Бабасян Арсен Ноунеймович____________ В такой, что недавно твою любимую гориллобразную "Кисуню" вынесла вчистую...
09:57
Бабасян Арсен Ноунеймович
Можно у Катеньки и Леночки поинтересоваться, в какой сейчас Энджи форме...)) Если поможет, конечно.))
09:20