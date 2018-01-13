Кербер стала победительницей турнира в Сиднее

Немка Ангелик Кербер стала победительницей турнира WTA в Сиднее. В решающем матче 22-я ракетка мира обыграла австралийку Эшли Барти. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 13 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Кербер (Германия) - Барти (Австралия) - 6:4, 6:4
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shpasic
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