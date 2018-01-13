10:50 | Теннис — WTA

Кербер стала победительницей турнира в Сиднее

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Немка Ангелик Кербер стала победительницей турнира WTA в Сиднее. В решающем матче 22-я ракетка мира обыграла австралийку Эшли Барти. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 13 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Кербер (Германия) - Барти (Австралия) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

скоро снова от Касаткиной будет вылетать, бгг))

12:27

Бней Иегуда

Энджи красоточка.)

11:20