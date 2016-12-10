Кербер - самая популярная теннисистка-2016

Немка Ангелик Кербер заняла первое место в рейтинге самых популярных теннисисток мира по итогам 2016 года. Список основан на количестве запросов и заходов пользователей на страницы спортсменок на сайте WTA. В 2016 году Кербер выиграла Australian Open и US Open, взяла серебро на Олимпиаде в Рио, а в рейтинге WTA сместила с первой строчки Серену Уильямс. Американка в рейтинге популярности заняла второе место, а тройку лидеров замкнула румынкка Симона Халеп.

В топ-10 также расположились: Ангешка Радванска (Польша), Гарбинье Мугуруса (Испания), Эжени Бушар (Канада), Джоанна Конта (Великобритания), Каролина Плишкова (Чехия), Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) и Виктория Азаренко (Белоруссия).

Лучшая из россиянок - Мария Шарапова - заняла 11-е место. Напомним, что она пропустила практически весь сезон из-за дисквалификации за употребление мельдония. Также в топ-50 вошли Светлана Кузнецова (17-е место), Дарья Касаткина (25), Екатерина Макарова (38) и Елена Веснина (41).