Кербер проиграла победительнице квалификации в Мальорке

Немка Ангелик Кербер проиграла Элисон Риске из США во втором круге турнира в Мальорке. Риске пробилась в основную сетку через квалификацию.

Первая "сеяная" Каролин Грасия одолела Юханну Ларссон.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

София Кенин (США, Q) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 2:6, 6:4, 6:4

Элисон Риске (США, Q) - Ангелик Кербер (Германия, 2) - 5:7, 6:2, 6:1

Татьяна Мария (Германия) - Карина Виттхефт (Германия) - 7:6(7:1), 6:3

Саманта Стосур (Австралия) - Лара Арруабаррена (Испания, WC) - 6:3, 6:4

Каролин Гарсия (Франция, 1) - Юханна Ларссон (Швеция, Q) - 6:4, 6:3