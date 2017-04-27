Кербер проиграла Младенович в Штутгарте, Серена Уильямс останется первой ракеткой мира

Немка и вторая ракетка мира Ангелик Кербер в двух сетах уступила француженке Кристине Младенович во втором круге турнира WTA в Штутгарте. Следующей соперницей Младенович станет испанка Карла Суарес Наварро, ранее победившая россиянку Елену Веснину.
Отметим, что поражение Кербер означает, что американка Серена Уильямс, несмотря на беременность, останется на первом месте в рейтинге WTA.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Младенович (Франция) – Кербер (Германия, 1) – 6:2, 7:5
Севастова (Латвия) – Конта (Великобритания, 6, WC) – 6:3, 7:5
Rome22
а кто сейчас не обыгрывает Кербер?.....
22:36
Долго наблюдал за идиотами на эт
пузырь громко лопнул
22:12
Анастасия Волочкова
Экс-первая ракетка мира сливает всем подряд.И это хорошо.
21:49