Кербер проиграла Младенович в Штутгарте, Серена Уильямс останется первой ракеткой мира

Немка и вторая ракетка мира Ангелик Кербер в двух сетах уступила француженке Кристине Младенович во втором круге турнира WTA в Штутгарте. Следующей соперницей Младенович станет испанка Карла Суарес Наварро, ранее победившая россиянку Елену Веснину.

Отметим, что поражение Кербер означает, что американка Серена Уильямс, несмотря на беременность, останется на первом месте в рейтинге WTA.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Младенович (Франция) – Кербер (Германия, 1) – 6:2, 7:5

Севастова (Латвия) – Конта (Великобритания, 6, WC) – 6:3, 7:5