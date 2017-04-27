Кербер проиграла Младенович в Штутгарте

Немка и первая ракетка мира Ангелик Кербер в двух сетах уступила француженке Кристине Младенович во втором круге турнира WTA в Штутгарте. Следующей соперницей Младенович станет испанка Карла Суарес Наварро, ранее победившая россиянку Елену Веснину.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Младенович (Франция) – Кербер (Германия, 1) – 6:2, 7:5

Севастова (Латвия) – Конта (Великобритания, 6, WC) – 6:3, 7:5