Кербер проиграла Контавейт в Риме за 56 минут

Немка Ангелик Кербер в двух сетах уступила Анетт Контавейт из Эстонии во втором круге турнира WTA в Риме. Первая ракетка мира сумела взять у своей соперницы, не входящей в топ-50 и прошедшей через квалификацию, лишь четыре гейма. Отметим, что в 2017 году Кербер потерпела уже 12 поражений в 31 встрече.
Следующей соперницей Контавейт станет хорватка Мирьяна Лучич-Барони, которая встречалась во втором раунде с Марией Шарапова. Россиянка не сумела доиграть матч и снялась по ходу третьего сета из-за травмы.
В другом поединке немка Юлия Гергес в трех сетах одолела сербку Елену Янкович и теперь сыграет с победительницей дуэли между Еленой Остапенко из Латвии и испанкой Гарбинье Мугурусой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Контавейт (Эстония, Q) – Кербер (Германия, 1) – 6:4, 6:0
Гергес (Германия) - Янкович (Сербия) - 2:6, 7:6 (7:2), 6:1
Anett Kontaveit shocks World No.1 Kerber 6-4, 6-0 in @InteBNLdItalia Second round! pic.twitter.com/NtgynRsxzJ– WTA (@WTA) 17 мая 2017 г.
alexzander
Н-да, первая ракетка мира, 0-6, проиграть квалифаю! Как это?
18:04
tryam
та самая эстонка...которую Маша с закрытыми глазами вынесла в штутгарде
18:02