Кербер проиграла Контавейт в Риме за 56 минут

Немка Ангелик Кербер в двух сетах уступила Анетт Контавейт из Эстонии во втором круге турнира WTA в Риме. Первая ракетка мира сумела взять у своей соперницы, не входящей в топ-50 и прошедшей через квалификацию, лишь четыре гейма. Отметим, что в 2017 году Кербер потерпела уже 12 поражений в 31 встрече.

Следующей соперницей Контавейт станет хорватка Мирьяна Лучич-Барони, которая встречалась во втором раунде с Марией Шарапова. Россиянка не сумела доиграть матч и снялась по ходу третьего сета из-за травмы.

В другом поединке немка Юлия Гергес в трех сетах одолела сербку Елену Янкович и теперь сыграет с победительницей дуэли между Еленой Остапенко из Латвии и испанкой Гарбинье Мугурусой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Контавейт (Эстония, Q) – Кербер (Германия, 1) – 6:4, 6:0

Гергес (Германия) - Янкович (Сербия) - 2:6, 7:6 (7:2), 6:1