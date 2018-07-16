Кербер поднялась на четвертое место в рейтинге WTA, Касаткина – 13-я

Сегодня, 16 июля, на официальном сайте WTA опубликована обновленная версия рейтинга организации. Немка Ангелик Кербер после победы над американкой Сереной Уильямс поднялась с 10-го на 4-е место. Лидерство в нем продолжает удерживать румынка Симона Халеп.

Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина – она располагается на 13-й позиции. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поднялась с 22-й на 21-ю строчку. Евгения Родина вошла в топ-100 рейтинга WTA – со 120 места она поднялась на 92-е.

Рейтинг WTA от 16 июля 2018 года

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7571 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6740

3 (4). Слоан Стивенс (США) – 5463

4 (10). Ангелик Кербер (Германия) – 5305

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5020

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4730

7 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4620

8 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4550

9 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4485

10 (13). Юлия Гергес (Германия) – 3980

13 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 3525...

21 (22). Мария Шарапова (Россия) – 1953...

29 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1596...

32 (35). Екатерина Макарова (Россия) – 1500...

55 (49). Елена Веснина (Россия) – 990...

92 (120). Евгения Родина (Россия) – 730.