Кербер обыграла Радванску и вышла в финал итогового турнира в Сингапуре

Немка Ангелик Кербер в полуфинале итогового турнира в Сингапуре одержала победу над представительницей Польши Агнешкой Радванской - 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. В финале Кербер встретится с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой.
Сингапур
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кербер (Германия, 1) - Радванска А. (Польша, 2) - 6:2, 6:1
Пятачок
Цербер сметет Цибульку как усердный таджик сметает опавшие листья с дорожки в парке. Ставлю на победу Цербера в финале бутылку полусладкого Советского шампанского.
17:10
inachipoch
Ага, ну как же так! ЧМОка тебя так любит. Хотя он и штандартфюрера Кербер любит.
16:59
magic1
железней не бывает после игры
16:20
oleg.bob
Кербер- новый лидер женского тенниса. И, похоже, надолго.
16:19
tryam
железные 1.5 коэф, завтра цибулкову унесут еще быстрей
16:05