16:00 | ТЕННИС — WTA

Кербер обыграла Радванску и вышла в финал итогового турнира в Сингапуре

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Немка Ангелик Кербер в полуфинале итогового турнира в Сингапуре одержала победу над представительницей Польши Агнешкой Радванской - 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. В финале Кербер встретится с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой.

Сингапур

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кербер (Германия, 1) - Радванска А. (Польша, 2) - 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2016/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Пятачок

Цербер сметет Цибульку как усердный таджик сметает опавшие листья с дорожки в парке. Ставлю на победу Цербера в финале бутылку полусладкого Советского шампанского.

17:10

inachipoch

Ага, ну как же так! ЧМОка тебя так любит. Хотя он и штандартфюрера Кербер любит.

16:59

magic1

железней не бывает после игры

16:20

oleg.bob

Кербер- новый лидер женского тенниса. И, похоже, надолго.

16:19

tryam

железные 1.5 коэф, завтра цибулкову унесут еще быстрей

16:05

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