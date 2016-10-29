Кербер обыграла Радванску и вышла в финал итогового турнира в Сингапуре

Немка Ангелик Кербер в полуфинале итогового турнира в Сингапуре одержала победу над представительницей Польши Агнешкой Радванской - 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. В финале Кербер встретится с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой.

Сингапур

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кербер (Германия, 1) - Радванска А. (Польша, 2) - 6:2, 6:1