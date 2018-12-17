Кербер - лучшая спортсменка Германии в 2018 году

Вторая ракетка мира Ангелик Кербер признана лучшей спортсменкой 2018 года в Германии, информирует официальный сайт WTA.

В прошедшем сезоне 30-летняя спортсменка выиграла Уимблдон и турнир в Сиднее. На трех турнирах "Большого шлема" она доходила минимум до четвертьфинала.

На церемонии награждения Кербер отметила велогонщицу Кристину Фогель, которая оказалась парализована после падения во время тренировочного заезда в Коттбусе 26 июня.

– Кристина, ты ролевая модель для очень многих людей. Ты продемонстрировала настоящую силу воли, – отметила Кербер.