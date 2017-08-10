Кербер и Халеп вышли в третий круг на турнире в Торонто, Стивенс выбила Квитову

Румынская теннисистка Симона Халеп во втором круге турнира WTA в Торонто обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии - 6:3, 6:4. В другом поединке немка Ангелик Кербер одержала победу над хорваткой Деяной Векич - 6:4, 7:6 (7:5).

Кроме того, американка Слоан Стивенс обыграла чешку Петру Квитову - 7:6 (7:4), 3:6, 6:2.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Халеп (Румыния, 2) - Рыбарикова (Словакия) - 6:3, 6:4

Стивенс (США) - Квитова (Чехия, 14) - 7:6 (7:4), 3:6, 6:2

Кербер (Германия, 3) - Векич (Хорватия) - 6:4, 7:6 (7:5)