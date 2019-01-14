Кербер и Бертенс вышли во второй круг Australian Open, Остапенко - нет

Вторая ракетка мира Ангелик Кербер вышла во второй круг Australian Open, обыграв Полону Херцог. В другом матче девятый номер "посева" Кики Бертенс одолела Элисон Риске.

Еще одна "сеяная" теннисистка Елена Остапенко не смогла преодолеть барьер первого круга.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Аманда Анисимова (США) - Моника Никулеску (Румыния) - 7:6 (7:3), 6:4

Тимеа Бабош (Венгрия) - Онс Жабер (Тунис) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

Анетт Контавейт (Эстония, 20) - Сара Соррибес Тормо (Испания) - 6:3, 6:2

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) - Бернарда Пера (США) - 6:3, 5:7, 6:4

Мария Саккари (Греция) - Елена Остапенко (Латвия, 22) - 6:1, 3:6, 6:2

Ангелик Кербер (Германия, 2) - Полона Херцог (Словения) - 6:2, 6:2

Кики Бертенс (Голландия, 9) - Элисон Риске (США) - 6:3, 6:3