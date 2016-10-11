Кербер, Гарсия, Младенович и Конта – во втором круге турнира в Гонконге

Ангелик Кербер в матче первого круга турнира в Гонконге победила Марию Саккари – 6:4, 6:4. Также во второй круг пробились Кристина Младенович, Каролин Гарсия и Джоанна Конта.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кербер (Германия, 1) - Саккари (Греция) - 6:4, 6:4

Младенович (Франция) - Якупович (Словения, Q) - 7:6 (8:6), 6:1

Гарсия (Франция, 6) - Мартинцова (Чехия, Q) - 6:3, 6:0

Конта (Великобритания, 3) - Броади Н. (Великобритания) - 6:2, 6:2