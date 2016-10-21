Немка Ангелик Кербер гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA по итогам года, информирует официальный сайт организации. В текущем сезоне 28-летняя Кербер одержала победу на Открытом чемпионате Австралии, дошла до финала Уимблдонского турнира, а также выиграла Открытый чемпионат США. Ей удалось сместить с первой строчки американку Серену Уильямс, которая непрерывно возглавляла рейтинг в течение 186 недель.

- Это большая честь - закончить год на первом месте в рейтинге, - отметила Кербер. - Я об этом мечтала. Я много работала, чтобы стать лучшей, и этот год является отражением моих усилий.