Кайя Канепи: "Играла с Халеп как и в прошлом матче 4 года назад"

Эстонка Кайя Канепи, которая в матче первого круга Открытого чемпионата США переиграла первую ракетку мира Симону Халеп (6:2, 6:4), заявила, что пыталась действовать агрессивно. Она также добавила, что придерживалась подобной тактики и во время предыдущей встречи с румынкой, которая состоялась 4 года назад, когда победу в трех сетах обыграла Халеп.

– В последнее время она очень хорошо играет, поэтому я подумала, что мне просто нужно быть агрессивной и стараться оставаться спокойной, – приводит пресс-служба турнира слова Канепи. - Это то, что я должна была сделать. Я вспомнила, как играла с ней в последний раз четыре года назад. Просто пыталась делать то же самое. Я могу играть агрессивно, когда захочу.

Следующей соперницей Канепи станет швейцарка Хиль Белен Тайхман.