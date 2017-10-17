Касаткина вышла во второй круг "ВТБ Кубка Кремля", обыграв Павлюченкову

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Анастасией Павлюченковой в матче первого круга турнира "ВТБ Кубок Кремля" – 7:6 (7:2), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

В следующей стадии турнира Касаткина встретится с чешкой Катержиной Синяковой, которая ранее обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА (Россия) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 5) – 7:6 (7:2), 6:1

Турнирная таблица – здесь