Касаткина вышла во второй круг турнира в Ухани

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила американку Элисон Риске в первом круге турнира в Ухани. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 2:6, 6:3. Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей матча Андреа Петкович (Германия) – Лорен Дэвис (США).

В других встречах турнира Слоан Стивенс проиграла Ван Цян, а Мэдисон Кис уступила Варваре Лепченко.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА (Россия) – Риске (США) – 6:1, 2:6, 6:3

Ван Цян (Китай) – Стивенс (США, 14) – 6:2, 6:2

Лепченко (США, Q) – Кис (США, 10) – 6:2, 7:6 (7:4)