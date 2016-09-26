Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Ухане, обыграв немку Юлию Гергес - 6:0, 6:4. В следующей стадии турнира Касаткина встретится с американкой Луизой Чирико.
Ухань (Китай)
Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 288 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
КАСАТКИНА (Россия, Q) - Гергес (Германия, Q) - 6:0, 6:4
Янкович Е. (Сербия) - Гаврилова (Австралия) - 6:2, 6:2
Стрыцова (Чехия) - Эррани (Италия) - 6:1, 3:6, 6:1
Свитолина (Украина) - Маттек-Сэндз (США, Q) - 4:6, 6:3, 6:4
Младенович (Франция) - Вандевэй (США) - 7:6 (7:5), 6:3
Чжан Шуай (Китай) - Пэн Шуай (Китай, WC) - 6:7 (5:7), 6:3, 6:4
Конта (Великобритания, 11) - Бек А. (Германия) - 6:1, 6:2