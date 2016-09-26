Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Ухане, обыграв немку Юлию Гергес - 6:0, 6:4. В следующей стадии турнира Касаткина встретится с американкой Луизой Чирико.

Ухань (Китай)

Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 288 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА (Россия, Q) - Гергес (Германия, Q) - 6:0, 6:4

Янкович Е. (Сербия) - Гаврилова (Австралия) - 6:2, 6:2

Стрыцова (Чехия) - Эррани (Италия) - 6:1, 3:6, 6:1

Свитолина (Украина) - Маттек-Сэндз (США, Q) - 4:6, 6:3, 6:4

Младенович (Франция) - Вандевэй (США) - 7:6 (7:5), 6:3

Чжан Шуай (Китай) - Пэн Шуай (Китай, WC) - 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Конта (Великобритания, 11) - Бек А. (Германия) - 6:1, 6:2