Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Торонто, обыграв итальянку Роберту Винчи со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1).

За выход в третий круг Касаткина поборется с украинкой Элиной Свитолиной.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА (Россия) - Винчи (Италия) - 7:6 (7:3), 7:6 (7:1)

Стрыцова (Чехия) - Младенович (Франция, 13) - 6:2, 6:3

Гаврилова (Австралия) - Арруабаррена (Испания, Q) - 6:3, 6:3

Осака Н. (Япония, Q) - Уотсон (Великобритания, Q) - 6:1, 4:1 отказ 2-го игрока

Флипкенс (Бельгия, Q) - Конюх (Хорватия) - 6:2, 0:0 отказ 2-го игрока