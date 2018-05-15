Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнир в Риме, отдав лишь четыре гейма представительнице Австралии Айле Томлянович – 6:0, 6:4. Матч, начало которого было отложено почти на четыре часа из-за дождя, продолжался 1 час 13 минут. Во втором круге россиянка, "посеянная" под 14-м номером, встретится либо с Сораной Кирстя, которую обыграла на прошлой неделе в Мадриде, либо с американкой Даниэле Коллинз.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) – Айла Томлянович (Австралия, Q) – 6:0, 6:4

Тимеа Бабош (Венгрия) – Сара Эррани (Италия, WC) – 6:3, 7:6 (8:6)

Си Сувэй (Тайвань, Q) – Арина Соболенко (Белоруссия, LL) – 6:2, 6:4