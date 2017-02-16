Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Дохе. Сегодня она в трех сетах переиграла немку Ангелик Кербер. В четвертьфинале Касаткина сыграет с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2017

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Плишкова Кар. (Чехия, 2) - Гарсия К. (Франция) - 7:5, 6:4

Стосур (Австралия) - Стрыцова (Чехия, 8) - 6:3, 3:6, 6:4

КАСАТКИНА (Россия) - Кербер (Германия, 1) - 6:4, 0:6, 6:4