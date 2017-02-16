13:14 | ТЕННИС — WTA

Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

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Россиянка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Дохе. Сегодня она в трех сетах переиграла немку Ангелик Кербер. В четвертьфинале Касаткина сыграет с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2017 

Призовой фонд 710 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг

Плишкова Кар. (Чехия, 2) - Гарсия К. (Франция) - 7:5, 6:4

Стосур (Австралия) - Стрыцова (Чехия, 8) - 6:3, 3:6, 6:4

КАСАТКИНА (Россия) - Кербер (Германия, 1) - 6:4, 0:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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slager

шо,опять?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

13:44

shpasic

на классе))

13:19

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