Касаткина выиграла турнир в Чарльстоне

Россиянка Дарья Касаткина в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии в финале турнира WTA в Чарльстоне. Для 19-летней теннисистки эта победа стала первой в карьере на турнирах такого уровня. Ранее она выигрывала лишь в паре - в 2015 году на "Кубке Кремля" с Еленой Весниной.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

КАСАТКИНА (Россия) – Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:1