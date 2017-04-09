Касаткина выиграла турнир в Чарльстоне

Россиянка Дарья Касаткина в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии в финале турнира WTA в Чарльстоне. Для 19-летней теннисистки эта победа стала первой в карьере на турнирах такого уровня. Ранее она выигрывала лишь в паре - в 2015 году на "Кубке Кремля" с Еленой Весниной.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
КАСАТКИНА (Россия) – Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:1
First #WTA Title!@DKasatkina races past Ostapenko 6-3, 6-1 to win @VolvoCarOpen! pic.twitter.com/yYmKy299Qp– WTA (@WTA) 9 апреля 2017 г.
Басист
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00:27
Басист
Умничка, Даша) Просто разорвала)
23:59 9 апреля
CanagliaVova
Чмока квартиру на Касаткину ставил :-D
21:30 9 апреля
Thomas_Boy
На классе!)) Ушатала!)) Спасибо за красивый теннис!))
21:26 9 апреля
shpasic
молодец, Даша!)) с трофеем!)) такие турниры выигрывать - лёгкая прогулка))
21:22 9 апреля