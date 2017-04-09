21:18 9 апреля | ТЕННИС — WTA

Касаткина выиграла турнир в Чарльстоне

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Россиянка Дарья Касаткина в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии в финале турнира WTA в Чарльстоне. Для 19-летней теннисистки эта победа стала первой в карьере на турнирах такого уровня. Ранее она выигрывала лишь в паре - в 2015 году на "Кубке Кремля" с Еленой Весниной.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

КАСАТКИНА (Россия) – Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/charleston/2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Басист

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00:27

Басист

Умничка, Даша) Просто разорвала)

23:59 9 апреля

CanagliaVova

Чмока квартиру на Касаткину ставил :-D

21:30 9 апреля

Thomas_Boy

На классе!)) Ушатала!)) Спасибо за красивый теннис!))

21:26 9 апреля

shpasic

молодец, Даша!)) с трофеем!)) такие турниры выигрывать - лёгкая прогулка))

21:22 9 апреля

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