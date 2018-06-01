Касаткина впервые в карьере вышла в четвертый круг Roland Garros

Россиянка Дарья Касаткина в матче третьего круга Roland Garros победила представительницу Греции Марию Саккари со счетом 6:1, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.



В четвертом круге Касаткина встретится или датчанкой Каролин Возняцки или француженкой Полин Пармантье. Они проведут свой очный матч позднее в пятницу.



Париж (Франция)



Турнир "Большого шлема" Roland Garros



Общий призовой фонд 39 197 000 евро



Открытые корты, грунт



Женщины



Одиночный разряд



Третий круг



Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Мария Саккари (Греция) - 6:1, 1:6, 6:3