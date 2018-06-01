13:47 | Теннис — WTA

Касаткина впервые в карьере вышла в четвертый круг Roland Garros

Дарья КАСАТКИНА. Фото AFP
Дарья КАСАТКИНА. Фото AFP
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Россиянка Дарья Касаткина в матче третьего круга Roland Garros победила представительницу Греции Марию Саккари со счетом 6:1, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

В четвертом круге Касаткина встретится или датчанкой Каролин Возняцки или француженкой Полин Пармантье. Они проведут свой очный матч позднее в пятницу.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Мария Саккари (Греция) - 6:1, 1:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
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#Костюм кошки Ваканды)

А Касатка, действительно, няшная.)) Обозвала всю мужскую половину человечества, неподпадающую под определение шутов, УКГ...)) Воспитание и образованность прям таки и прёт из всех щелей.))

15:23

#Костюм кошки Ваканды)

Дурачок Александрохорс ещё совсем недавно верещал, что Халеп, Возняцки, Кербер, Плишкова - это серые мышки на безрыбье... и что современный женский теннис не торт...) Стоило Касатке подобраться к десятке, и боженьки ты мой...) 2-я ракетка мира Возняцки, вдруг, стала ориентиром, на которой можно проверить свои возможности...)) А не дай Бог Касатка начнёт обыгрывать Каро и Симону... тада вапще выяснится, что она обыгрывала гениальных и лучших.))

15:20

Алехандрохорс

С другой стороны можно зарубиться с 2 ракеткой тура и проверить свои претензии на Топ-10. Очень интересно.

15:10

maximus

... вот только против Возняцки туго будет

14:54

from siberia with love

приятно видеть что ее все любят-много раз видел после матча как ее обнимает соперница-очень много-даже качок транс говорила что смотрит только ее матчи в женск туре. няшная она конечно. а подачи ей очень сильно не хватает-этим она чем то напоминает эрани-(у той ужасная подача стала причиной тому что она не взяла р гарос или что то еще крупное),хотя прогресс с прошлым годом виден-когда подача усилится еще -она станет железно топ 5 рейтинга и будет претендовать на мэйджор-особенно р гарос

14:49

Алехандрохорс

Не, ну местный юродивый, пусть мелет. А по матчу - программа минимум выполнена. 14 ракетка в топ 16. Прием - бомба. Подача - Ж опа. Не знаю, как ей проходить дальше, если не прибавит. У Маши шансов больше, чем у Даши. ИМХО.

14:45

shpasic

смешно, правда, что от 18 корта до главной арены гораздо ближе, чем до дорожной развязки))

14:09

shpasic

корт №18. на нём вчера играл днищеский Изнер, да и Плишкова там отметилась.

14:07

Bache Gabrielsen

Да пусть себе мелет. Смешной пацанчег :)

14:06

rusfed 2.0

Чмока, тебе больше пойдет ник Семейные Трусы Ибрагимовича

14:04

shpasic

Даша на классе!)) просто продолжай идти вперёд))

14:04

diskmen

Ах Касатка молодца победила грек бойца.Гуру опять помог пост 5т коэф 1.25 выиграл 6 250.В теннисе на наших больше не ставлю.

13:58

#Костюм кошки Ваканды)

Корт №18.) Всё что нужно знать об этом матче.)) Корт на отшибе Комплекса, рядом с дорожной развязкой.)) Для самых нестатусных матчей дня.) которые менее всего интересны публике.)

13:56

Bache Gabrielsen

Она уже 14-я ракетка мира. Значит, в топе. Даже без подачи :)

13:54

rusfed 2.0

У Касаткиной подачи нет. Без подачи шансов стать топовой немного

13:52

Bache Gabrielsen

Такие интересные качели, конечно. Но это - женский теннис. Или, в данном случае, вообще, девчоночий :)

13:51

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