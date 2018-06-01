Касаткина впервые в карьере вышла в четвертый круг Roland Garros

Россиянка Дарья Касаткина в матче третьего круга Roland Garros победила представительницу Греции Марию Саккари со счетом 6:1, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
В четвертом круге Касаткина встретится или датчанкой Каролин Возняцки или француженкой Полин Пармантье. Они проведут свой очный матч позднее в пятницу.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Мария Саккари (Греция) - 6:1, 1:6, 6:3
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#Костюм кошки Ваканды)
А Касатка, действительно, няшная.)) Обозвала всю мужскую половину человечества, неподпадающую под определение шутов, УКГ...)) Воспитание и образованность прям таки и прёт из всех щелей.))
15:23
#Костюм кошки Ваканды)
Дурачок Александрохорс ещё совсем недавно верещал, что Халеп, Возняцки, Кербер, Плишкова - это серые мышки на безрыбье... и что современный женский теннис не торт...) Стоило Касатке подобраться к десятке, и боженьки ты мой...) 2-я ракетка мира Возняцки, вдруг, стала ориентиром, на которой можно проверить свои возможности...)) А не дай Бог Касатка начнёт обыгрывать Каро и Симону... тада вапще выяснится, что она обыгрывала гениальных и лучших.))
15:20
Алехандрохорс
С другой стороны можно зарубиться с 2 ракеткой тура и проверить свои претензии на Топ-10. Очень интересно.
15:10
maximus
... вот только против Возняцки туго будет
14:54
from siberia with love
приятно видеть что ее все любят-много раз видел после матча как ее обнимает соперница-очень много-даже качок транс говорила что смотрит только ее матчи в женск туре. няшная она конечно. а подачи ей очень сильно не хватает-этим она чем то напоминает эрани-(у той ужасная подача стала причиной тому что она не взяла р гарос или что то еще крупное),хотя прогресс с прошлым годом виден-когда подача усилится еще -она станет железно топ 5 рейтинга и будет претендовать на мэйджор-особенно р гарос
14:49
Алехандрохорс
Не, ну местный юродивый, пусть мелет. А по матчу - программа минимум выполнена. 14 ракетка в топ 16. Прием - бомба. Подача - Ж опа. Не знаю, как ей проходить дальше, если не прибавит. У Маши шансов больше, чем у Даши. ИМХО.
14:45
shpasic
смешно, правда, что от 18 корта до главной арены гораздо ближе, чем до дорожной развязки))
14:09
shpasic
корт №18. на нём вчера играл днищеский Изнер, да и Плишкова там отметилась.
14:07
Bache Gabrielsen
Да пусть себе мелет. Смешной пацанчег :)
14:06
rusfed 2.0
Чмока, тебе больше пойдет ник Семейные Трусы Ибрагимовича
14:04
shpasic
Даша на классе!)) просто продолжай идти вперёд))
14:04
diskmen
Ах Касатка молодца победила грек бойца.Гуру опять помог пост 5т коэф 1.25 выиграл 6 250.В теннисе на наших больше не ставлю.
13:58
#Костюм кошки Ваканды)
Корт №18.) Всё что нужно знать об этом матче.)) Корт на отшибе Комплекса, рядом с дорожной развязкой.)) Для самых нестатусных матчей дня.) которые менее всего интересны публике.)
13:56
Bache Gabrielsen
Она уже 14-я ракетка мира. Значит, в топе. Даже без подачи :)
13:54
rusfed 2.0
У Касаткиной подачи нет. Без подачи шансов стать топовой немного
13:52
Bache Gabrielsen
Такие интересные качели, конечно. Но это - женский теннис. Или, в данном случае, вообще, девчоночий :)
13:51