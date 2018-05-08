Касаткина - в третьем круге турнира в Мадриде

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. Она в двух сетах переиграла румынку Сорану Кирстя – 6:3, 6:1. В начале второй партии поединок прерывался из-за дождя. Следующая соперница российской теннисистки определится во встрече испанки Гарбинье Мугурусы и Донны Векич из Хорватии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) – Сорана Кирстя (Румыния) – 6:3, 6:1