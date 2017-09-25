Касаткина в паре с Синяковой вышла во второй круг турнира в Ухани

Россиянка Дарья Касаткина и чешка Катержина Синякова победили китаянок Го Шаньшань и Е Цююй в первом круге турнира в Ухани в парном разряде. Касаткина и Синякова отдали соперницам только два гейма - 6:2, 6:0. Теперь они сыграют с Алисией Росольской (Польша) и Эбигэйл Спирз (США).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА/Синякова (Россия/Чехия) – Го Шаньшань/Е Цююй (Китай, WC) – 6:2, 6:0