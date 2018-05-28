Касаткина в двух сетах обыграла Канепи и вышла во второй круг Roland Garros

Россиянка Дарья Касаткина в матче первого круга Roland Garros победила эстонку Кайю Канепи со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
Во втором круге Касаткина сыграет с немкой Татьяной Марией или бельгийкой Кирстен Флипкенс.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Кайя Канепи (Эстония) - 6:4, 6:1
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Алехандрохорс
А нашему троллю - на ветку к Остапенко поплакать. Гы.
17:24
Алехандрохорс
Кайя молодец. 18 год в туре. Пытается вернуться к былым высотам. Но при всем уважении не Наша Маша и её высот не брала. Объективно Касаткина сейчас в другой лиге. Осталось это подтвердить в последующих матчах. Порадовала Дашина мощь и уверенность в этом матче.
17:20
Я из Волгограда
ЧМОка,этого пацана,как ты её называешь,то есть испанку Карлу Суарес-Наварро, наша Даша жёстко поимела ещё в 2015 году со счётом 6-1,6-2. Касаткиной тогда было 18 лет. Не думаю,что с тех пор наша Даша стала хуже играть. В общем,будем посмотреть.
17:03
rusfed 2.0
Чмока, тут тебе висячка не перепадет. Тебе на другой корт нужно, к мужикам
17:02
Bache Gabrielsen
Читалось.
17:00
За Арсеналий с децтва!))
3 круг - потолок.) Пацан на ходу, КонюхУ всего гейм отдал!)
16:50
rusfed 2.0
Как минимум до Возняцки она должна пройти
16:46