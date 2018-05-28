Касаткина в двух сетах обыграла Канепи и вышла во второй круг Roland Garros

Россиянка Дарья Касаткина в матче первого круга Roland Garros победила эстонку Кайю Канепи со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.



Во втором круге Касаткина сыграет с немкой Татьяной Марией или бельгийкой Кирстен Флипкенс.



Париж (Франция)



Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт



Женщины



Одиночный разряд

Первый круг



Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Кайя Канепи (Эстония) - 6:4, 6:1