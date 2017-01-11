Касаткина уступила Конте в четвертьфинале Сиднея

Россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA в Сиднее. Во втором круге она в двух сетах уступила британке Джоанне Конте. Встреча продлилась 1 час 42 минуты.
Напомним, что во втором круге Касаткина одолела первую ракетку мира немку Ангелик Кербер. Следующей соперницей Конты станет Эжени Бушар из Канады, победившая другую представительницу России - Анастасию Павлюченкову.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Apia International Sydney
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Конта (Великобритания, 6) – КАСАТКИНА (Россия) – 6:3, 7:5
Айртон
Лёгкая прогулка для Джоанны.) Причём Конта явно играла в эконом-режиме.)
09:49