09:38 | ТЕННИС — WTA

Касаткина уступила Конте в четвертьфинале Сиднея

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Россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA в Сиднее. Во втором круге она в двух сетах уступила британке Джоанне Конте. Встреча продлилась 1 час 42 минуты.

Напомним, что во втором круге Касаткина одолела первую ракетку мира немку Ангелик Кербер. Следующей соперницей Конты станет Эжени Бушар из Канады, победившая другую представительницу России - Анастасию Павлюченкову.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Конта (Великобритания, 6) – КАСАТКИНА (Россия) – 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2017/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Айртон

Лёгкая прогулка для Джоанны.) Причём Конта явно играла в эконом-режиме.)

09:49

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