Касаткина уступила Биррелл в первом раунде турнира в Брисбене

Российская теннисистка Дарья Касаткина покинула турнир WTA в Брисбене (Австралия). В первом раунде ее обыграла австралийка Кимберли Биррелл - 5:7, 6:4, 7:6 (7:3).

Матч продолжался три часа и шесть минут. В следующем раунде Биррелл сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 899 500 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) - Дарья Касаткина (Россия, 7) - 5:7, 6:4, 7:6 (7:3)

Дестани Айява (Австралия, Q) - Кристина Младенович (Франция) - 6:3, 7:6 (7:2)

Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 4:6, 6:3, 6:4

Леся Цуренко (Украина) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:0, 6:2