Касаткина учит Осаку выполнять "твинер". Видео

Россиянка Дарья Касаткина​ провела мастер-класс, во время которого пыталась научить Наоми Осаку "твинеру" (удару между ног). Ранее японская теннисистка выложила в своем Твиттере видео, где она пыталась научиться этому приему, но у нее ничего не получалось.

Как объяснила Касаткина, когда бежишь к мячу, то нужно смотреть на него. По ее словам, удар надо исполнять, когда мяч начинает падать.