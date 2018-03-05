15:09 | Теннис — WTA

Касаткина учит Осаку выполнять "твинер". Видео

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Россиянка Дарья Касаткина​ провела мастер-класс, во время которого пыталась научить Наоми Осаку "твинеру" (удару между ног). Ранее японская теннисистка выложила в своем Твиттере видео, где она пыталась научиться этому приему, но у нее ничего не получалось.

Как объяснила Касаткина, когда бежишь к мячу, то нужно смотреть на него. По ее словам, удар надо исполнять, когда мяч начинает падать.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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rashlim

Она прикалывается? Любой профи может сделать этот удар. Да я делал два из трёх, когда серьёзно занимался, на любительском, естественно, уровне.

17:09

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