Касаткина сыграет с Паолини в первом круге турнира в Праге

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Праге сыграет с итальянкой Ясмине Паолини. Это стало известно после распределения победительниц квалификации по основной сетке соревнований.
Другие пары выглядят так:
Мона Бартель (Германия) – Антония Лоттнер (Германия, Q)
Дениса Аллертова (Чехия) – Патти Шнидер (Швейцария, Q)
Тамара Корпач (Германия, LL) – Осеан Доден (Франция)
Чжан Шуай (Китай, 6) – Стефани Фегеле (Швейцария, Q)
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Бернарда Пера (США)
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