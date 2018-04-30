Касаткина сыграет с Паолини в первом круге турнира в Праге

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Праге сыграет с итальянкой Ясмине Паолини. Это стало известно после распределения победительниц квалификации по основной сетке соревнований.

Другие пары выглядят так:

Мона Бартель (Германия) – Антония Лоттнер (Германия, Q)

Дениса Аллертова (Чехия) – Патти Шнидер (Швейцария, Q)

Тамара Корпач (Германия, LL) – Осеан Доден (Франция)

Чжан Шуай (Китай, 6) – Стефани Фегеле (Швейцария, Q)

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Бернарда Пера (США)