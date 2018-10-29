Касаткина сыграет с Кис и Ван Цян на WTA Elite Trophy

Состоялась жеребьевка Малого итогового турнира WTA. Россиянка Дарья Касаткина сыграет в группе с американкой Мэдисон Кис и китаянкой Ван Цян. Четвертый в истории розыгрыш турнира, как и раньше, пройдет в китайском Чжухае, с 30 октября по 4 ноября.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа азалии: Дарья Касаткина (Россия), Мэдисон Кис (США), Ван Цян (Китай).

Группа камелии: Анастасия Севастова (Латвия), Гарбинье Мугуруса (Испания), Чжан Шуай (Китай).

Группа орхидеи: Арина Соболенко (Белоруссия), Каролин Гарсия (Франция), Эшли Барти (Австралия).

Группа розы: Элизе Мертенс (Бельгия), Юлия Гергес (Германия), Анетт Контавейт (Эстония).

Ранее WTA Elite Trophy выигрывали Винус Уильямс, Петра Квитова и Юлия Гергес.