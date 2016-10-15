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Касаткина сыграет с Бенчич в первом круге "Кубка Кремля"

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В Москве прошла жеребьевка женской сетки "Кубка Кремля", сообщает пресс-служба турнира. Первая сеянная Светлана Кузнецова первый круг пропускает, а во втором встретится с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и Шелби Роджерс из США. Другая россиянка Елена Веснина в стартовом раунде сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Соперницей получившей wild card Анны Калинской станет еще одна представительница Франции Кристина Младенович. Дарья Касаткина встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Противник Екатерины Макаровой определится после завершения квалификации. Как и будущая соперница Анастасии Павлюченковой.

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