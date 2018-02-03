Касаткина сравнялась с Кузнецовой по количеству побед над первыми ракетками мира в возрасте до 21 года

Россиянка Дарья Касаткина в пятницу, 2 февраля, одержала вторую в карьере победу над первой ракеткой мира. На турнире в Санкт-Петербурге она обыграла датчанку Каролин Возняцки (7:6 (7:2), 6:3).

Таким образом, Дарья делит четвертое-пятое места по количеству побед над первыми ракетками среди действующих спортсменок в возрасте до 21 года. Также дважды лучшую теннисистку обыгрывала Светлана Кузнецова, четыре победы на счету Марии Шараповой, восемь – у Серены Уильямс, а девять – у Винус Уильямс.

Помимо Возняцки Касаткина победила Ангелик Кербер (на тот момент первую в мире) на турнире в Сиднее в 2017 году.