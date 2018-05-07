Касаткина сохранила 10-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 7 мая, была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. Первое место продолжает занимать датчанка Каролин Возняцки, десятку лучших замыкает россиянка Дарья Касаткина.

Рывок на 97 мест совершила Ирина Хромачева - она поднялась со 188-й на 91-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 30 апреля:

1 (1). Возняцки (Дания) – 2820 очков,

2 (2). Халеп (Румыния) – 2485,

3 (3). Кербер (Германия) – 2110,

4 (6). Квитова (Чехия) - 1920,

5 (4).Свитолина (Украина) – 1855,

6 (8). Мертенс (Бельгия) - 1756,

7 (5). Плишкова (Чехия) - 1720,

8 (7). Осака (Япония) - 1521,

9 (9). Мугуруса (Испания) – 1352,

10 (10). КАСАТКИНА (Россия) – 1325...

49 (46). БЛИНКОВА (Россия) – 448...

69 (67). ВЕСНИНА (Россия) – 357...

85 (78). МАКАРОВА (Россия) – 306...

91 (188). ХРОМАЧЕВА (Россия) - 272...

99 (92). ШАРАПОВА(Россия) – 252.

* положение в предыдущем рейтинге