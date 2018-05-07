Касаткина сохранила 10-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 7 мая, была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. Первое место продолжает занимать датчанка Каролин Возняцки, десятку лучших замыкает россиянка Дарья Касаткина.
Рывок на 97 мест совершила Ирина Хромачева - она поднялась со 188-й на 91-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 30 апреля:
1 (1). Возняцки (Дания) – 2820 очков,
2 (2). Халеп (Румыния) – 2485,
3 (3). Кербер (Германия) – 2110,
4 (6). Квитова (Чехия) - 1920,
5 (4).Свитолина (Украина) – 1855,
6 (8). Мертенс (Бельгия) - 1756,
7 (5). Плишкова (Чехия) - 1720,
8 (7). Осака (Япония) - 1521,
9 (9). Мугуруса (Испания) – 1352,
10 (10). КАСАТКИНА (Россия) – 1325...
49 (46). БЛИНКОВА (Россия) – 448...
69 (67). ВЕСНИНА (Россия) – 357...
85 (78). МАКАРОВА (Россия) – 306...
91 (188). ХРОМАЧЕВА (Россия) - 272...
99 (92). ШАРАПОВА(Россия) – 252.
* положение в предыдущем рейтинге