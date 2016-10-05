Касаткина проиграла во втором круге турнира в Пекине

Россиянка Дарья Касаткина проиграла в матче второго круга турнира в Пекине чешке Каролине Плишковой – 6:3, 5:7, 6:7 (7:9). В других встречах британка Джоанна Конта обыграла Тимеа Бабош из Венгрии – 7:5, 6:2, а Дарья Гаврилова из Австралии победила Тимеа Бачински - 4:6, 6:0, 6:4.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 5 424 394 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Плишкова Кар. (Чехия, 5) – КАСАТКИНА (Россия) – 3:6, 7:5, 7:6 (9:7)

Конта (Великобритания, 11) – Бабош (Венгрия) – 7:5, 6:2

Гаврилова (Австралия) - Бачински (Швейцария, 12) - 4:6, 6:0, 6:4