Касаткина проиграла во втором круге турнира в Пекине

Россиянка Дарья Касаткина проиграла в матче второго круга турнира в Пекине чешке Каролине Плишковой – 6:3, 5:7, 6:7 (7:9). В других встречах британка Джоанна Конта обыграла Тимеа Бабош из Венгрии – 7:5, 6:2, а Дарья Гаврилова из Австралии победила Тимеа Бачински - 4:6, 6:0, 6:4.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 5 424 394 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Плишкова Кар. (Чехия, 5) – КАСАТКИНА (Россия) – 3:6, 7:5, 7:6 (9:7)
Конта (Великобритания, 11) – Бабош (Венгрия) – 7:5, 6:2
Гаврилова (Австралия) - Бачински (Швейцария, 12) - 4:6, 6:0, 6:4
tryam
девочка еще сопротивлялась, удивительно
11:21
ladafan
мачаасла - новое че нить напиши!!!
10:38
Айртон
Без шансов для доярки.)) Классический декласс!)
10:31