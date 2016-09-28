Касаткина проиграла в третьем круге турнира в Ухане

Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Мэдисон Кис в матче третьего круга турнира WTA в Ухане. В другой встрече румынка Симона Халеп переиграла шведку Ярославу Шведову.

Ухань (Китай)

Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 288 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Халеп (Румыния, 4) - Шведова (Казахстан) - 6:3, 6:3

Кис (США, 8) - КАСАТКИНА (Россия, Q) - 6:1, 4:6, 6:4