09:09 | ТЕННИС — WTA

Касаткина проиграла в третьем круге турнира в Ухане

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Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Мэдисон Кис в матче третьего круга турнира WTA в Ухане. В другой встрече румынка Симона Халеп переиграла шведку Ярославу Шведову

Ухань (Китай)

Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 288 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Халеп (Румыния, 4) - Шведова (Казахстан) - 6:3, 6:3

Кис (США, 8) - КАСАТКИНА (Россия, Q) - 6:1, 4:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/wuhan/2016/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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US46

Опять у Кисули халявный жребий в виде Касаткиной.)) А вот следующий матч с Симой - с приставкой супер!)

09:17

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