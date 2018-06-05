Касаткина проиграла Стивенс в четвертьфинале Roland Garros

Россиянка Дарья Касаткина в четвертьфинале Roland Garros проиграла американке Слоан Стивенс​ со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.



Стивенс в полуфинале Roland Garros встретится с соотечественницей Мэдисон Кис.



Напомним, что Касаткина впервые в карьере играла в четвертьфинале турнира "Большого шлема".





Париж (Франция)



Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро



Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал



Слоан Стивенс (США, 10) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - 6:3, 6:1

