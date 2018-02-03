Касаткина проиграла Младенович в полуфинале турнира в Петербурге

Россиянка Дарья Касаткина уступила в трех сетах француженке Кристине Младенович в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy. Матч длился 2 часа 20 минут.
В финале Младенович сыграет с чешкой Петрой Квитовой.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кристина Младенович (Франция, 4) – Дарья КАСАТКИНА (Россия, 8) – 3:6, 6:3, 6:2
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Я из Волгограда
Ну и зачем было удалять мой комментарий? Всё вроде было чинно,благородно. Ну да,букв в нём было,конечно,побольше чем в ваших некоторых так называемых аналитических статьях. Так я на гонорар и не претендую,не парьтесь. Нормальные люди,как я заметил,мой коммент успели прочитать. Выходит - не зря старался. А главное -его увидел наш друган ЧМОшный. Кстати,именно после тех дней,ЧМОшный, я начал тебя называть именно так. Раньше то я тебя звал ласково так-"ЧМОка". А не надо к людям так пренебрежительно обращаться - плебс,охлос. Эк тебя понесло.Раздухарился ты чевой-то. Обкуренный что ли был? Ты тогда здорово Оленьку Бузову напомнил: у той в каждом предложении звучит - мой народ,мои люди. Не самый лучший образец ты выбрал для подражания.
20:47
andrewanisimov
Волгоградец. Прости Иегуде его недальновидность, ибо не ведает что творит.
20:02
Хрю-хрю
Я из Волгограда, ну зачем же ты так с ЧМОкой... У него сегодня радость, Россиянка проиграла, да ещё и в кое-то веки прогноз сбылся. Пусть наш дурачок порадуется!
20:02
Док_
Я из Волгограда ============ Ну любезный, вы расписались). Кто ж двухскобочного всерьез воспринимает? Это из серии 200 тысяч на Зенит против Динамо, наилегчайшие деньги)! Или Машенька Шарапова - ты лучшая, самая красивая, самая сильная). Кстати, на Младенович кэф был 2,16 , а на Квитову 1,74 - вот у меня билет лежит с экспрессом).
20:02
shpasic
какой восторженный интерес к второсортному турниру вдруг, бгг))
19:22
Бней Иегуда
Ну и Козлова-Бабош другой финал.) Бабош и Младенович обе до финала дошли, что же объединяет этих девушек, не могу вспомнить?))
19:14
Thomas_Boy_
Квитовой удачи в финале.
19:13
Бней Иегуда
Кики-Петра это будет очень вкусно.) Кики защищает титул, Петра вроде как набирает форму, отрадно за обеих девушек.)
19:12
shpasic
ещё потерялось про железобетонные 1X в Мадриде против Барселоны))
19:10
shpasic
а где цитата, что "Возняцки вынесет хомяка"?
19:09
Бней Иегуда
Хомяк на выход!)) По просьбе Папы!))
19:06
Бней Иегуда
Касаткина ни о чём, Кики её завтра вынесет без напряга.)) 20:25 2 февраля ---------------------- Специально для читателей журнала Лиза скопировал сам.)) Учитесь!)) Но больше всего позабавили буки.)) 2,45 на 10-ю ракетку мира, бгг, это было очень смешно на откровенный мисматч.))
19:03
Бней Иегуда
Ну кто там мои прогнозы отслеживает?)) Почему цитаты до сих пор нет?))
18:58
oleg.bob
Просто досада!
18:58