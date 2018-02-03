18:55 | Теннис — WTA

Касаткина проиграла Младенович в полуфинале турнира в Петербурге

Дарья КАСАТКИНА. Фото AFP
Дарья КАСАТКИНА. Фото AFP
14

Россиянка Дарья Касаткина уступила в трех сетах француженке Кристине Младенович в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy. Матч длился 2 часа 20 минут.

В финале Младенович сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кристина Младенович (Франция, 4) – Дарья КАСАТКИНА (Россия, 8) – 3:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/

14
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

Я из Волгограда

Ну и зачем было удалять мой комментарий? Всё вроде было чинно,благородно. Ну да,букв в нём было,конечно,побольше чем в ваших некоторых так называемых аналитических статьях. Так я на гонорар и не претендую,не парьтесь. Нормальные люди,как я заметил,мой коммент успели прочитать. Выходит - не зря старался. А главное -его увидел наш друган ЧМОшный. Кстати,именно после тех дней,ЧМОшный, я начал тебя называть именно так. Раньше то я тебя звал ласково так-"ЧМОка". А не надо к людям так пренебрежительно обращаться - плебс,охлос. Эк тебя понесло.Раздухарился ты чевой-то. Обкуренный что ли был? Ты тогда здорово Оленьку Бузову напомнил: у той в каждом предложении звучит - мой народ,мои люди. Не самый лучший образец ты выбрал для подражания.

20:47

andrewanisimov

Волгоградец. Прости Иегуде его недальновидность, ибо не ведает что творит.

20:02

Хрю-хрю

Я из Волгограда, ну зачем же ты так с ЧМОкой... У него сегодня радость, Россиянка проиграла, да ещё и в кое-то веки прогноз сбылся. Пусть наш дурачок порадуется!

20:02

Док_

Я из Волгограда ============ Ну любезный, вы расписались). Кто ж двухскобочного всерьез воспринимает? Это из серии 200 тысяч на Зенит против Динамо, наилегчайшие деньги)! Или Машенька Шарапова - ты лучшая, самая красивая, самая сильная). Кстати, на Младенович кэф был 2,16 , а на Квитову 1,74 - вот у меня билет лежит с экспрессом).

20:02

shpasic

какой восторженный интерес к второсортному турниру вдруг, бгг))

19:22

Бней Иегуда

Ну и Козлова-Бабош другой финал.) Бабош и Младенович обе до финала дошли, что же объединяет этих девушек, не могу вспомнить?))

19:14

Thomas_Boy_

Квитовой удачи в финале.

19:13

Бней Иегуда

Кики-Петра это будет очень вкусно.) Кики защищает титул, Петра вроде как набирает форму, отрадно за обеих девушек.)

19:12

shpasic

ещё потерялось про железобетонные 1X в Мадриде против Барселоны))

19:10

shpasic

а где цитата, что "Возняцки вынесет хомяка"?

19:09

Бней Иегуда

Хомяк на выход!)) По просьбе Папы!))

19:06

Бней Иегуда

Касаткина ни о чём, Кики её завтра вынесет без напряга.)) 20:25 2 февраля ---------------------- Специально для читателей журнала Лиза скопировал сам.)) Учитесь!)) Но больше всего позабавили буки.)) 2,45 на 10-ю ракетку мира, бгг, это было очень смешно на откровенный мисматч.))

19:03

Бней Иегуда

Ну кто там мои прогнозы отслеживает?)) Почему цитаты до сих пор нет?))

18:58

oleg.bob

Просто досада!

18:58