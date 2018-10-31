Касаткина проиграла Кис на турнире WTA Elite Trophy

Россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Кис со счетом 2:6, 4:6 во втором матче группового турнира на WTA Elite Trophy. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Это четвертое поражение Касаткиной от Кис в карьере.
Напомним, что стартовала на турнире россиянка с победы над китаянкой Ван Цян со счетом 6:1, 2:6, 7:5. В полуфинал турнира выйдет спортсменка, ставшая первой в группе.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 349 363 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа "Азалия"
Мэдисон Кис (США, 6) – Дарья Касаткина (Россия, 1) – 6:2, 6:4
Дополнительная информация
Загрузка...