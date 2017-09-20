Касаткина проиграла Кербер во втором круге турнира в Токио

В матче второго круга турнира в Токио россиянка Дарья Касаткина проиграла немке Ангелик Кербер со счетом 6:7 (5:7), 3:6.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кербер (Германия, 7) – КАСАТКИНА (Россия) – 7:6 (7:5), 6:3
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
echo2011
Сколько новых Курниковых развелось в России!
15:00
tryam
в 1 сете вела 3-0 итак слить
14:25
Бней Иегуда
Лёгкая разминка Энджи перед суперматчем с Каро.)) А Халеп видимо так и не восстановилась после травмы, пропускает опять, а как псевдоэксперты превознесли победу Шары над ней, лучший матч года, ахахах, человек на уколах играл, бледная тень самой себя, в Токио даже не прилетела.))
14:22
shpasic
ого, Кербер смогла-таки взять реванш у Даши за многочисленные унижения))
14:14