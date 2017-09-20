Касаткина проиграла Кербер во втором круге турнира в Токио

В матче второго круга турнира в Токио россиянка Дарья Касаткина проиграла немке Ангелик Кербер со счетом 6:7 (5:7), 3:6.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кербер (Германия, 7) – КАСАТКИНА (Россия) – 7:6 (7:5), 6:3