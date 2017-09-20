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14:02 | Теннис — WTA

Касаткина проиграла Кербер во втором круге турнира в Токио

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В матче второго круга турнира в Токио россиянка Дарья Касаткина проиграла немке Ангелик Кербер со счетом 6:7 (5:7), 3:6.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кербер (Германия, 7) – КАСАТКИНА (Россия) – 7:6 (7:5), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tokio/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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echo2011

Сколько новых Курниковых развелось в России!

15:00

tryam

в 1 сете вела 3-0 итак слить

14:25

Бней Иегуда

Лёгкая разминка Энджи перед суперматчем с Каро.)) А Халеп видимо так и не восстановилась после травмы, пропускает опять, а как псевдоэксперты превознесли победу Шары над ней, лучший матч года, ахахах, человек на уколах играл, бледная тень самой себя, в Токио даже не прилетела.))

14:22

shpasic

ого, Кербер смогла-таки взять реванш у Даши за многочисленные унижения))

14:14