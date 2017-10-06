Касаткина проиграла Халеп в четвертьфинале турнира в Пекине

Россиянка Дарья Касаткина уступила румынке Симоне Халеп в четвертьфинале турнира в Пекине. Касаткина смогла взять у соперницы три гейма – 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Напомним, ранее Халеп выбила из борьбы россиянку Марию Шарапову.

В полуфинале турнира румынка встретится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) – Сорана Кирстя (Румыния).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Халеп (Румыния, 2) – КАСАТКИНА (Россия) – 6:2, 6:1