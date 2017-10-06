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08:49 | Теннис — WTA

Касаткина проиграла Халеп в четвертьфинале турнира в Пекине

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Россиянка Дарья Касаткина уступила румынке Симоне Халеп в четвертьфинале турнира в Пекине. Касаткина смогла взять у соперницы три гейма – 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Напомним, ранее Халеп выбила из борьбы россиянку Марию Шарапову.

В полуфинале турнира румынка встретится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) – Сорана Кирстя (Румыния).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Халеп (Румыния, 2) – КАСАТКИНА (Россия) – 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2017/11/3/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Эх Симона,Симона.... Сойдутся наши берега, Ты станешь мне родной и близкой, Растает лёд, сойдут снега, Когда тебе я вставлю сиськи.

09:02

Бней Иегуда

Симона потихоньку начинает набирать форму после многочисленных болячек.) Уже порой вижу проблески её оптимальной игры.) Понятное дело, что Касаткина Симе не соперник.)) Долги Шаре и хомяку вернула, на очереди Остапенко?)) Красивая сюжетная линия вырисовывается, кара не избежна, от возмездия Симоны никто не убежит!))

08:57