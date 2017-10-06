Касаткина проиграла Халеп в четвертьфинале турнира в Пекине

Россиянка Дарья Касаткина уступила румынке Симоне Халеп в четвертьфинале турнира в Пекине. Касаткина смогла взять у соперницы три гейма – 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Напомним, ранее Халеп выбила из борьбы россиянку Марию Шарапову.
В полуфинале турнира румынка встретится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) – Сорана Кирстя (Румыния).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Халеп (Румыния, 2) – КАСАТКИНА (Россия) – 6:2, 6:1
.@Simona_Halep is first into @ChinaOpen Semifinals!– WTA (@WTA) 6 октября 2017 г.
Overpowers Kasatkina 6-2, 6-1! pic.twitter.com/GwfqLWnN4p
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Serenky25
Эх Симона,Симона.... Сойдутся наши берега, Ты станешь мне родной и близкой, Растает лёд, сойдут снега, Когда тебе я вставлю сиськи.
09:02
Бней Иегуда
Симона потихоньку начинает набирать форму после многочисленных болячек.) Уже порой вижу проблески её оптимальной игры.) Понятное дело, что Касаткина Симе не соперник.)) Долги Шаре и хомяку вернула, на очереди Остапенко?)) Красивая сюжетная линия вырисовывается, кара не избежна, от возмездия Симоны никто не убежит!))
08:57